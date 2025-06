Tom Felton bekommt Hilfe von Daniel Radcliffe für Broadway-Premiere

Daniel Radcliffe, der in allen «Harry Potter»–Filmen von 2001 bis 2011 die Titelrolle spielte, ist längst kein Broadway–Neuling mehr. Bereits 2008 gab er sein Debüt am Theater mit «Equus», nachdem er die Rolle zuvor schon im Londoner West End gespielt hatte. Es folgten weitere Produktionen wie «How to Succeed in Business Without Really Trying» (2011), «The Cripple of Inishmaan» (2014) und «The Lifespan of a Fact» (2018).