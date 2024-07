Tom Hanks: Süsse Geburtstags-Glückwünsche von Ehefrau Rita Wilson

Dazu teilte sie ein Foto mit ihren 1,1 Millionen Followerinnen und Followern, das Hanks vor einem Regal voller Schallplatten und einem Plattenspieler zeigt. Besonders schätzt Wilson an ihrem Ehemann offenbar seine zahlreichen Interessen und Hobbys – so erwähnt sie seine Liebe für Fahrzeuge, Bücher, Geschichte und Vinyl–Platten. Bewundernswert sei auch «deine Geduld mit unseren Kindern, die dich wegen deiner Unkenntnis der Popkultur schikanieren». Mit «Wir lieben dich. Ich liebe dich. So sehr und jeden Tag» schliesst Wilson ihren Post ab.