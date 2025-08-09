Tom Hanks trauert um Astronaut Jim Lovell

Lovell war 1970 der Kommandant der von technischen Problemen geprägten «Apollo 13»–Mission, die wegen der Explosion eines Tanks im All abgebrochen werden musste. «Seine ruhige Stärke unter Druck» habe dazu beigetragen, «die Besatzung sicher zur Erde zurückzubringen», heisst es in einem Statement der US–amerikanische Raumfahrtbehörde NASA zu dessen Tod. Sie habe auch sein schnelles Denken gezeigt, das zudem zukünftige NASA–Missionen geprägt habe. Er habe die Entschlossenheit und den Optimismus bisheriger und künftiger Entdecker verkörpert.