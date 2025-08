Tom Holland gibt Einblicke in neuen «Spider-Man»-Dreh

Am Set von «Spider–Man: Brand New Day» meldet sich Tom Holland (28) von den Dreharbeiten zu seinem vierten Auftritt als Spinnenmann. Auf seinem Instagram–Account postete der Schauspieler zwei Fotos im neuen Spider–Man–Kostüm – darauf steht er auf einem Panzer, am Rücken ist ein Stahlseil befestigt, das ihn für einen spektakulären Stunt durch die Luft fliegen lässt.