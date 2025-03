Tom Kaulitz: Liebesleben mit Ehefrau Heidi Klum «wird immer besser»

Mit Heidi Klum hat es im Bett sofort «gevibed»

«Ich habe den besten Sex, den ich jemals in meinem Leben hatte, mit meiner Frau», verriet der Tokio–Hotel–Gitarrist seinem Bruder. «Weil man sich eben so gut kennt. Auch über die Jahre hinweg – das wird immer besser», führte er aus. Das Paar wisse genau, was es sich voneinander wünsche und könne darauf eingehen. Das Geheimnis guter Intimität liege darin, «wenn man leicht ist und sich keinen Kopf macht, oder man richtig verliebt ist in den anderen und wirklich alles an dieser Person toll findet.»