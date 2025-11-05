Tom Kaulitz: Nächstes Halloween-Kostüm mit Heidi steht bereits fest

«Ein Halloween–Trümmerhaufen»

«Wir haben uns gar nicht so aus dem Leben gehauen, aber es ist eben viel mit dem Kostüm. Es war eine lange Vorbereitung, und die Last fällt dann ab», führt der Musiker aus. Um 12 Uhr hätten die Vorbereitungen für ihn und seine Frau begonnen, abends um 23 Uhr sei es dann erst auf den roten Teppich gegangen. Auf der Party hielten beide zunächst lange im Kostüm durch, wechselten im Laufe des Abends jedoch in bequemere Outfits. Das Abmachen des Kostüms sei «immer der schlimmste Teil», erklärt Tom Kaulitz, der etwa seinen Bart wieder von der grauen Masse befreien musste. Tagelang werde er noch Reste wie Kleber an sich haben. «Ich bin ein richtiger Halloween–Trümmerhaufen.»