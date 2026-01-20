Tom und Bill Kaulitz sollen angeblich «Wetten, dass..?» übernehmen

Erste Show am 5. Dezember?

Demnach werden die Zwillinge die Samstagabend–Show erstmals am 5. Dezember 2026 präsentieren – gut drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75). Am Montag gab sich das ZDF bei Instagram noch rätselhaft. Zu einem Bild der Brüder hiess es: «Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY ... ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?» Bill Kaulitz kommentierte den Beitrag mit den Worten: «Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten.»