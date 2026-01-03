Tommy Lee Jones äussert sich zum Tod seiner Tochter

Karriere in den Fussstapfen des Vaters

Victoria Jones stammte aus der Ehe des «Auf der Flucht»–Stars mit seiner Ex–Frau Kimberlea Cloughley. Aus dieser Verbindung hat Jones auch einen Sohn, Austin Jones (43). Victoria war selbst Schauspielerin und trat früh in die Fussstapfen ihres berühmten Vaters: Mit elf Jahren gab sie 2002 an seiner Seite ihr Filmdebüt in «Men in Black II». Es folgten Auftritte in von ihrem Vater inszenierten Produktionen: dem Neo–Western «The Three Burials of Melquiades Estrada» (2005) und dem Drama «The Homesman» (2014). Ausserdem war sie in einer kleinen Rolle in der Kultserie «One Tree Hill» zu sehen und begleitete ihren Vater auf Events.