Tommy Lee Jones äussert sich zum Tod seiner Tochter

Victoria Jones, die Tochter von Oscarpreisträger Tommy Lee Jones (79), wurde am Neujahrstag im Alter von nur 34 Jahren tot aufgefunden. Bisher schwieg der Hollywoodstar zu dem tragischen Verlust, nun hat er sich erstmals öffentlich dazu geäussert.
In einem Statement, das unter anderem «E! News» vorliegt, bittet die Familie um Verständnis in dieser schweren Zeit. «Wir bedanken uns für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete», heisst es in der kurzen Mitteilung vom 2. Januar. «Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.»
Notfall in San Francisco
Die genauen Umstände von Victoria Jones' Tod geben weiterhin Rätsel auf. Laut «TMZ» wurde die junge Frau in den frühen Morgenstunden des 1. Januar leblos in einem Hotelzimmer des Fairmont Hotels in San Francisco aufgefunden. Die örtliche Feuerwehr bestätigte, dass sie um 2:52 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen wurde. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen.
Die offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Ein von «People» veröffentlichter Mitschnitt des Einsatzfunks deutet aber auf eine mutmassliche Überdosis hin, weil der Einsatz demnach als «Code 3 für Überdosis, Farbveränderung» klassifiziert wurde. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch aus. Wie das US–Magazin unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet, wurde Victoria Jones im letzten Jahr mindestens zweimal festgenommen, unter anderem wegen Drogenbesitzes.
Karriere in den Fussstapfen des Vaters
Victoria Jones stammte aus der Ehe des «Auf der Flucht»–Stars mit seiner Ex–Frau Kimberlea Cloughley. Aus dieser Verbindung hat Jones auch einen Sohn, Austin Jones (43). Victoria war selbst Schauspielerin und trat früh in die Fussstapfen ihres berühmten Vaters: Mit elf Jahren gab sie 2002 an seiner Seite ihr Filmdebüt in «Men in Black II». Es folgten Auftritte in von ihrem Vater inszenierten Produktionen: dem Neo–Western «The Three Burials of Melquiades Estrada» (2005) und dem Drama «The Homesman» (2014). Ausserdem war sie in einer kleinen Rolle in der Kultserie «One Tree Hill» zu sehen und begleitete ihren Vater auf Events.