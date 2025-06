Tony Awards: George Clooney zeigt endlich wieder graue Haare

Es war ein Anblick, auf den seine Fans lange gewartet hatten: George Clooney (64) erschien bei den Tony Awards 2025 in der New Yorker Radio City Music Hall wieder mit seinem charakteristischen silbergrauen Haar. Der 64–jährige Hollywoodstar hatte seine Mähne monatelang für sein Broadway–Debüt in «Good Night, and Good Luck» dunkel gefärbt – doch bei der glamourösen Preisverleihung am 8. Juni zeigte er sich wieder als der Silberfuchs, den alle kennen und lieben.