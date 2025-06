Tony Curtis: Ein Leben zwischen Glanz und Horror

Im nächsten Film «Die Brut des Satans» hatte er schon eine kleine Sprechrolle. Bis 1951 wirkte er in acht weiteren Filmen mit, dann bekam er in «Die Diebe von Marschan» seine erste Hauptrolle. Es wurde ein Kassenschlager, Tony Curtis hatte sich etabliert. Er spielte nicht nur mit den Stars, er war nun selbst einer. Einer der letzten grossen Stars des alten Hollywoods. Und er spielte mit den grössten Schauspielern seiner Zeit, darunter Kirk Douglas (1916–2020) in Stanley Kubricks «Spartacus» (1960). Für seine Rolle in «Flucht in Ketten» an der Seite von Sidney Poitier (1927–2022) wird er 1959 für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Er bekommt ihn nicht.