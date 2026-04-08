Tori Spelling dankt Helfern nach ihrem Autounfall

Dankbar für «Mut der Kinder»

Dann dankte Spelling allen Ersthelfern, die sich um sie und die Kinder gekümmert hatten. «Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet, immer wieder nach uns gesehen und ihre Hilfe angeboten haben, um uns durch diese schwere Zeit zu helfen, und auch allen, die uns mit guten Wünschen unterstützt haben.» Sie schloss das Statement mit der Aussage, sie sei «so dankbar für das Leben und den Mut all der Kinder im Auto angesichts dessen, was sie durchgemacht haben».