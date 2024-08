Tori Spelling und Brian Austin Green: 18 Jahre Funkstille

Wie er sich erinnerte, habe sie ihn einige Jahre darauf bei einer Feier zur Veröffentlichung von DVDs der Serie nicht einmal gegrüsst. Damals war sie mit Dean McDermott (57) verheiratet, während er und Megan Fox (38) ein Paar waren. «Ich habe euch ständig verpasst und dann wart ihr einfach weg», teilte er seine Perspektive. Nach wiederholtem Kontaktieren seiner Ex–Freundin habe er aufgegeben. «Es war wirklich so, dass ich dachte: ‹Sie will einfach nicht mit mir befreundet sein.› Das habe ich wirklich so empfunden», legte er seine Gefühle offen.