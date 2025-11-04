Tori Spelling und Dean McDermott stimmen der Scheidung zu

Sie müssen noch schriftliche Bestätigungen einreichen

In den Unterlagen heisst es demnach, dass beide dem Gericht jeweils noch schriftliche Bestätigungen vorlegen werden, laut derer die Scheidung nicht angefochten werden soll. Im März 2024 war erstmals bekannt geworden, dass Spelling die Scheidung beantragt hatte. Damals wurde bereits berichtet, dass sie ein Ehegattenunterhalt fordere. Unterhalt für Spelling und ihre Kinder sei demnach nun «angeordnet» worden.