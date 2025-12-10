Torwart Loris Karius wird erneut Papa

Ein Foto zeigt, wie sehr sich das Ehepaar auf das zweite Kind freut: Karius und Leotta sitzen mit Aria strahlend auf der Couch. Der Torwart und seine Tochter legen je eine Hand sanft auf Leottas Babybauch. Auch ihr Zwergspitz gesellte sich zum Familienfoto hinzu. In ihrer Instagram–Story teilte die TV–Moderatorin ein weiteres Foto, auf dem ihre Tochter ihren Bauch berührt. Dazu ergänzte sie ein weisses Herz.