«Totalschaden»: Realitystar Antonia Hemmer hatte Autounfall

Wenige Sekunden später hätte es ihre Freundin auf dem Beifahrersitz und sie nur noch von links nach rechts geschleudert. Sie seien aufgrund von Aquaplaning hunderte Meter geschlittert und in der Leitplanke und in einem Transporter gelandet. «Man steht in dem Moment erst einmal so unter Schock und weiss gar nicht, was passiert.» Den beiden gehe es jedoch gut und auch dem Mann in dem Transporter sei nichts passiert. «Wir hatten Tausend Millionen Schutzengel.»