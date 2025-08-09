Totgeglaubte Leben länger: «Final Destination 7» offiziell bestätigt

Taylor hatte gemeinsam mit Gary Busick das Drehbuch für «Bloodlines» verfasst und dabei die Reihe clever erweitert. Der Plot sah den Tod als allgegenwärtigen Antagonisten, der seine Opfer nun erstmals über mehrere Generationen derselben Familie verfolgt. Diese innovative Herangehensweise im Vergleich zu den vorangegangenen Filmen wurde von Kritikern gelobt und kam auch beim Publikum gut an.