Traditionelle Zeremonie: Gary Oldman verewigt sich in Hollywood

Oldmans Ehefrau Gisele Schmidt teilte Bilder des Events auf ihrem offiziellen Instagram–Kanal. Ihr Ehemann ist neben seinen Oscar–nominierten Auftritten in «Dame, König, As, Spion» und «Mank» unter anderem als Sirius Black aus den «Harry Potter»–Filmen bekannt, trat in «Léon – Der Profi» auf, in Christopher Nolans (55) «Batman»–Trilogie und spielte in «Bram Stoker's Dracula» von Francis Ford Coppola (86) Graf Dracula – neben vielen weiteren Rollen. Zuletzt brillierte Oldman in der Spionageserie «Slow Horses» des Streamingdienstes Apple TV+.