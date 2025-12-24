Traditionen zum Fest: So feiert die Welt Weihnachten

In Katalonien hockt eine seltsame Figur in der Krippe

In der spanischen Region Katalonien setzt man auf eine besonders skurrile Krippenfigur. Neben Maria, Josef und dem Jesuskind gibt es dort den sogenannten Caganer. Übersetzt bedeutet das so viel wie «der Scheisser». Das hockende Männchen mit heruntergelassener Hose soll Glück und Fruchtbarkeit geben. So soll das Häufchen des Caganers symbolisch den Boden düngen. Es ist ausserdem Brauch, dass Kinder nach dem «Scheisserchen» suchen, sobald die Krippe aufgestellt ist. Auf Weihnachtsmärkten in und um Barcelona finden sich auch Caganer mit prominenten Gesichtern – von Angela Merkel über Lionel Messi bis hin zu Lady Gaga ist alles dabei, sogar der Papst.