«Tradwives»-Trend: «Das lässt uns in total veraltete Muster fallen»

Durch die idealisierte Darstellung von Beziehungen in den sozialen Netzwerken fühlen sich viele Paare unter Druck gesetzt, weil sie ihre eigenen Beziehungen damit vergleichen. Wie entgeht man «Comparationship»?

Johanna Sophie: Genau deshalb mache ich, was ich mache. Ich möchte online und auch in meinem Buch zeigen, dass Beziehungen nicht perfekt sein müssen, um gesund und glücklich zu sein. Einem gewissen Mass an Vergleichen können wir wahrscheinlich nicht entgehen, aber wir sollten aufpassen, mit was und wem wir uns vergleichen. Genau wie bei anderen Dingen auf Social Media – der «idealen» Ernährung, dem «idealen» Aussehen, der «idealen» Morgenroutine. Social Media bildet nie die wirkliche Realität ab. Am besten entfolgt man Accounts, die einem nicht guttun, folgt dafür Menschen, die versuchen, so authentisch wie möglich zu sein und legt das Handy auch hin und wieder einfach mal weg.