Tragischer Unfall: Liverpool-Star Diogo Jota stirbt mit nur 28 Jahren

Der Unfall soll sich laut des Berichts am Morgen des heutigen 3. Juli auf der Autobahn A–52 in der spanischen Provinz Zamora ereignet haben – in der Nähe der Gemeinde Palacios de Sanabria. Augenzeugen, die den Notruf alarmiert haben, hätten davon berichtet, dass der Wagen von der Autobahn abgekommen sei und Feuer gefangen habe.