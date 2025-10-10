Trailer bietet ersten Eindruck von «A Knight of the Seven Kingdoms»

Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, der Trailer ist seit dieser Woche verfügbar. Im Zentrum soll das Turnier stehen – Martin selbst schwärmte bei der Comic–Con in New York davon, wie sehr ihn mittelalterliche Turniere in Filmen schon immer fasziniert hätten. «Ich wollte etwas machen, das während eines Turniers spielt», sagte er. «Die Drehbuchautoren haben die Aufgabe bekommen: Lasst uns die besten Turniersequenzen drehen, die jemals in einem Film zu sehen waren.»