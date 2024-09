Trailer zu «A Minecraft Movie»: Jason Momoa mit ungewöhnlichem Look

Im ersten Ausschnitt treffen Black und Momoa in ihren Rollen auf zahlreiche bekannte Objekte aus dem Spiel «Minecraft». Zur eigentlichen Story ist bislang allerdings noch nicht viel bekannt. Da «Minecraft» ein sogenanntes Sandbox–Spiel ohne echte Handlung ist, konnten sich die Macher nicht an einer Original–Vorlage bedienen. Nur so viel: Drei Kinder und Garrett «The Garbage Man» Garrison (Momoa) werden durch eine Art Portal in die ungewöhnliche Klötzchenwelt katapultiert und müssen in ihrer neuen Umgebung zurechtkommen. Das Ziel: den Ausgang in die reale Welt finden. Unterstützt werden sie dabei vom Profi–Baumeister Steve (Black).