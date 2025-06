Trailer zu «Alien: Earth» verspricht Horror-Spektakel auf Disney+

Neuland für das «Alien»–Franchise

«Alien: Earth» spielt im Jahr 2120, zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten «Alien»–Films von 1979. In Deutschland startet die Serie am 13. August 2025 bei Disney+. Im Mittelpunkt der Handlung steht, wie der Trailer bereits verrät, ein mysteriöser Absturz: Ein geheimnisvolles Raumschiff stürzt unweit eines Forschungszentrums ab – und was sich an Bord befindet, wird schnell zur grössten Bedrohung für die Menschheit.