Trailer zum Biopic über Michael Jackson bricht Aufruf-Rekord

Die offizielle Handlung des Films verspricht einen tiefen Einblick in das Leben des Musikers jenseits seiner Karriere. «Michael» zeichnet den Weg vom Entdecken seines aussergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zum visionären Künstler nach, dessen Ehrgeiz ihn zum grössten Entertainer der Welt werden liess. Der Film beleuchtet sowohl sein Leben abseits der Bühne als auch einige seiner bekanntesten Auftritte aus seiner frühen Solo–Karriere.