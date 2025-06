Transparenter Look: Lila Grace Moss sorgt in Paris für Aufsehen

Lila Grace Moss (22) sorgte bei der Fashion Week in Paris für Aufsehen. Am Dienstag besuchte die Tochter von Supermodel Kate Moss (51) die Herrenmodenschau von Saint Laurent – und zog in einem gewagten Look alle Blicke auf sich. Die 22–Jährige trug ein dunkles, transparentes Oberteil – ohne BH. Sie kombinierte das Outfit mit einem altrosafarbenen Rüschenrock und einem braunen Gürtel.