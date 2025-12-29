Trauer um Brigitte Bardot: Dank ihr fand Mario Adorf seine grosse Liebe

Mario Adorf: «Die Nachricht macht meine Frau und mich sehr betroffen»

«Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint–Tropez stammt. Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden», so der Schauspieler. Er erinnert sich an fröhliche gemeinsame Zeiten: «Wir haben in den 60er– und 70er–Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs [1932–2011, Bardots Ehemann, Red.], der ebenfalls ein guter Freund war. Die Nachricht macht meine Frau und mich sehr betroffen», teilt er auch im Namen von Monique Faye mit.