Trauer um Catherine O'Hara: «Atemschwierigkeiten» vor ihrem Tod

Nur Tage vor ihrem Tod verpasste sie Dreharbeiten

Wie «The Sun» berichtet, hätte O'Hara kurz vor ihrem Tod eigentlich für die zweite Staffel der Apple–TV+–Serie «The Studio» vor der Kamera stehen sollen. Der Drehplan wurde jedoch kurzfristig umgestellt, um Szenen ohne ihre Figur Patty Leigh zu filmen, während die «Kevin – Allein zu Haus»–Darstellerin «persönliche Angelegenheiten» regelte. Eine Quelle erklärte der Zeitung: «Es war nicht allgemein bekannt, dass sie mit gesundheitlichen oder grösseren Problemen zu kämpfen hatte.»