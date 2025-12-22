Trauer um Chris Rea: Britischer Musiker stirbt mit 74 Jahren

Schwere gesundheitliche Rückschläge

Reas Leben war von schweren gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. Nach einer Bauchspeicheldrüsenkrebs–Diagnose wurden ihm 2001 die Bauchspeicheldrüse sowie Teile des Magens und Dünndarms entfernt – seitdem war er Diabetiker. 2016 erlitt er einen Schlaganfall, den er als «sehr beängstigenden Moment» beschrieb. Im Jahr 2017 brach er während eines Konzerts in Oxford auf der Bühne zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.