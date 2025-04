Trauer um Clem Burke: Blondie-Drummer stirbt mit 70

Zu diesen zählten unter anderem Eurythmics, die Ramones, Bob Dylan (83), Bob Geldof (73) und Iggy Pop (77). Seine stilistische Bandbreite und sein Können machten ihn zu einem gefragten Studiomusiker, der über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Genres seine Spuren hinterliess. Für seine Verdienste um die Rockmusik wurde Burke 2006 gemeinsam mit Blondie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.