Trauer um «Grey's Anatomy»-Star: Eric Dane stirbt mit 53 Jahren an ALS

Zur Schauspielerei kam er durch einen Zufall: Als Wasserballspieler an der Highschool sprang er nach dem Ende seiner Saison für eine Theaterproduktion ein. «Ich wurde in die Rolle des Joe Keller in ‹All My Sons› hineingezogen. Im Ernst. Und ich habe mich verliebt. Ich dachte: Das ist das grossartigste Gefühl überhaupt!», berichtete er der Tageszeitung. Nach dem Schulabschluss zog er mit «40 Dollar in der Tasche» nach Los Angeles, wie er «People» 2014 verriet. «Ich habe dann die nächsten acht Jahre durchgefeiert. Ich geriet in eine Menge Schwierigkeiten.»