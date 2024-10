Trauer um Liam Payne: Castings mit One-Direction-Entdecker abgesagt

«Aufgrund des tragischen Todes von Liam Payne hat ‹BGT› beschlossen, die heutigen Auditions in Blackpool zu verschieben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können», heisst es in dem Beitrag. Die Castingshow wurde von Musikproduzent Simon Cowell (65) entwickelt, der auch als Juror und Produzent an dem Format beteiligt ist. Cowell war als Juror von «The X Factor» an der Gründung von Liam Paynes langjähriger Band One Direction beteiligt, die sich 2010 auf Anraten der Gastjurorin Nicole Scherzinger (46) formte.