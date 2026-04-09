Trauer um Mario Adorf: Schauspiel-Legende wurde 95 Jahre alt

Schon während seiner Schauspielausbildung konnte Adorf seine erste Filmrolle ergattern, war ab 1954 in der Landser–Trilogie «08/15» zu sehen. Der eigentliche Durchbruch kam 1957. Seine Hauptrolle in Robert Siodmaks psychologischem Drama «Nachts, wenn der Teufel kam» brachte ihm den Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsschauspieler ein – legte ihn aber auch für Jahre auf Schurken und harte Kerle fest.