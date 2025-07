Trauer um Ozzy Osbourne: Tochter Kelly teilt besonderen Moment

«Ich liebe dich mehr»

Kelly Osbourne repostet in ihrer Story einen Ausschnitt aus der Reality–Serie «Ozzy & Jack's World Detour», den ein anderer Nutzer zuvor geteilt hatte. «Einer der besten Ozzy–Momente überhaupt», steht über dem kurzen Clip. Ozzy Osbourne steigt in dem Video in ein Wohnmobil, in dem auch seine Tochter Kelly sitzt.