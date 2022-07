Trauer um Rebecca Balding: US-Schauspielerin mit 73 Jahren gestorben

Bekannt aus «Soap» und «Charmed»

Balding war in vielen US-Serien zu sehen. So hatte sie in den 1990er Jahren Gastauftritte in «Eine himmlische Familie», «Beverly Hills, 90210» und «Melrose Place». Eine ihrer bekanntesten Rollen hatte sie in der Serie «Soap - Trautes Heim». Von 1978 bis 1980 spielte sie die hinterhältige Anwältin Carol David.