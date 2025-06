Trauerfeier für Urte Blankenstein: Auch Inka Bause verabschiedet sich

Schauspielerin war 20 Jahre lang in ihrer Rolle zu sehen

Urte Blankenstein war Ende April mit 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Sie sei «friedlich eingeschlafen», erzählte ihr Sohn Mathias der «Superillu». 20 Jahre lang spielte sie die «Frau Puppendoktor Pille mit der grossen runden Brille» in rund 1.500 Folgen. Einmal wöchentlich gab sie ihrem jungen Publikum Tipps zu Ernährung, Gesundheit oder auch für Spiele. In ihrer Rolle trat sie auch später noch auf, darunter in Altenheimen. «Alleine schon, um Erinnerungen in den Menschen zu wecken», sagte sie 2022 der «Superillu».