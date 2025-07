Traumhochzeit auf Sizilien: Stings Tochter feiert drei Tage lang

Fuschia Kate Sumner, die als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet, bezeichnete die Feier als «die drei lustigsten Tage unseres Lebens». Das Fest begann am Freitag in der Stadt Noto – einem der Drehorte für die zweite Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus". Zu den anwesenden Familienmitgliedern zählten neben Sting und seiner Frau Trudie Styler (71) auch Kates Geschwister. Ihr Bruder Joe Sumner (48) ist Musiker und unterhielt die Gäste mit seinem Gitarrenspiel. Zudem war natürlich der einjährige Sohn des Brautpaares mit von der Partie.