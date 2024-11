Trauriges Jahr für Fussball-Fans: Diese Legenden sind 2024 gestorben

Elfmeter– und Trainer–Held von Rom

Das WM–Finale 1990 entschied ein einziger Elfmeter. Und den verwandelte Andreas Brehme (1960–2024) in der 85. Minute sicher in die linke, untere Ecke. Deutschland war wieder Weltmeister – und nach dem Spiel drehte gedankenverloren Teamchef Franz Beckenbauer auf dem Rasen von Rom seine Runde. Brehme war bei allen Fussballfans nicht nur wegen seiner Verdienste um den deutschen Fussball beliebt. Auch seine Bodenständigkeit und seine offene und ehrliche Art wird allen in Erinnerung bleiben. Umso tragischer, dass Brehme am 20. Februar mit erst 63 Jahren verstarb. Und das, nachdem er am 19. Januar noch persönlich an der Trauerfeier für Beckenbauer in München teilgenommen hatte.