Trauung auf Mallorca: Riccardo Simonetti zeigt erstmals seinen Partner

Unter den Gästen war unter anderem Sylvie Meis (46), die am Vortag mehrere Fotos mit Simonetti teilte. Moderatorin Palina Rojinski (39) hielt nicht nur eine Rede für das frischvermählte Ehepaar, sondern fing auch den «Brautstrauss», den Simonetti in die Menge warf. Model Bonnie Strange (38) erklärte in einer Instagram–Story, sie habe «noch nie so viele Gäste weinen gesehen wie heute. Von Anfang bis Ende durchgehend». Auch mit dabei waren Moderatorin Aminata Belli (32) und Influencerin Farina Opoku (33). Auch Simonettis Mutter, an deren Brautkleid aus den Achtzigern das Design seines Anzugs inspiriert war, ist auf mehreren Videos zu sehen.