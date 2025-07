Travis Kelce: Er zeigt, wie ernst es mit Taylor Swift geworden ist

Auftritt in «Happy Gilmore 2»

Unterdessen feiern Swift und ihr Freund ein weiteres Abenteuer von Kelce in den sozialen Medien. Die 35–Jährige nutzte eine Instagram–Story, um die Veröffentlichung des Films «Happy Gilmore 2» zu feiern, in dem der NFL–Spieler einen Gastauftritt hat. Der Film habe sie «zum Lachen und Jubeln gebracht», schrieb sie. Kelce selbst teilte Einblicke in den Dreh der Netflix–Fortsetzung und fügte hinzu: «Mann, dieses Leben ist verrückt!! Es ist immer noch so unwirklich, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe.»