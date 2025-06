Treffen mit Florian Silbereisen: Dieter Bohlen hat da «ein paar Pläne»

«Wir haben zwischendurch mal telefoniert, aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen ‹DSDS›–Zeit nicht wiedergesehen», offenbarte Gastgeber Silbereisen in der Show. «Wir müssen öfter mal was zusammen machen», gab Bohlen bei dem harmonischen Treffen mit Silbereisen an. Der entgegnete: «Ja, schön wär's. Warum nicht?» Der 71–Jährige zeigte sich angetan: «Flori, wir müssen noch etwas ganz Neues machen, neue Sendung, neue Platte, wir müssen uns was überlegen.» Und Bohlen scheint sich da schon eine Sache genauer auszumalen, wie er durchblicken lässt.