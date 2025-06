Treffen mit Kaulitz-Brüdern: Junge Ricarda Lang wäre «tot umgefallen»

Unter anderem auf Instagram veröffentlichte Lang am 13. Juni ein Bild, auf dem sie neben den Kaulitz–Zwillingen in Richtung Kamera lacht. Im Kommentar spielt sie nicht nur auf deren alten Hit «Durch den Monsun» an, sondern auch darauf, wie beeindruckend solch eine Gelegenheit für sie als junge Teenagerin wohl gewesen wäre. «Ok, mein 13–jähriges Ich wäre einfach tot umgefallen, wenn sie dieses Bild sehen könnte», schreibt Lang dazu.