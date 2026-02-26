Treffen vor dem Spiel: Fans feiern Justin Bieber und LeBron James

Die Liebe zum Basketball scheint Justin Bieber unterdessen mit seinem Kind zu teilen. In dem Podcast «Therapuss» des Influencers Jake Shane (26) plauderte Hailey Bieber über den Sohn des Paares, Jack Blues, der im August 2024 zur Welt kam. «Er redet viel über Basketball», erklärte die 29–Jährige. «Er sagt ständig ‹Basketball›.» Das Model fügte hinzu: «Als ich ihn heute aus seinem Mittagsschlaf weckte, sagte er nur ‹Basketball›. Er ist einfach so. Es ist verrückt. So lustig.»