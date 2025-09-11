Treffen zwischen Charles und Harry: Haben sich die beiden versöhnt?

Dass sich Prinz Harry und sein Vater Charles nun knapp eine Stunde lang unterhalten haben, gilt ebenfalls als gutes Zeichen. Damit sprachen die Royals offenbar deutlich länger miteinander als bei ihrem letzten Treffen. Im Februar 2024 trafen sich die beiden, nachdem der Monarch seine Krebsdiagnose bekannt gegeben hatte. Dieses Gespräch dauerte angeblich nur 30 Minuten. Dass Prinz Harry sich bei seinem aktuellen London–Besuch – er ist für Charity–Events in seiner Heimat – auch mit seinem älteren Bruder Prinz William (43) trifft, gilt als unwahrscheinlich.