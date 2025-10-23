Trennung von Kanye West: Kim Kardashian litt am «Stockholm-Syndrom»

Das Stockholm–Syndrom und jahrelange Verantwortung

Bei dem Blick zurück auf ihre siebenjährige Ehe, die 2014 begann und 2021 endete, wird Kardashian besonders deutlich. «Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen das Stockholm–Syndrom», gesteht sie auch über die unmittelbare Zeit nach der Trennung. Sie habe sich stets schlecht gefühlt, West immer beschützt und ihm helfen wollen. Gedanken wie «Ich hätte durchhalten sollen» oder «Ich hätte helfen können» hätten sie verfolgt. Über den aktuellen Zustand ihres Verhältnisses zu ihrem Ex–Mann sagt sie nur: «Es ist so verdammt traurig.»