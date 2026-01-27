Trennungsgrund? Jude Law dachte, Sadie Frost hat Geheimnisse verraten

Auch eine besonders private Episode steht im Raum: 2003 entdeckte Frost, dass sie schwanger war – ungeplant. Sie entschied sich für einen Abbruch und teilte dies nur ihrem damaligen Partner Jackson Scott mit, dem Vater des ungeborenen Kindes, sowie einer engen Freundin. Dennoch erfuhr Katie Nicholl, damalige Showbiz–Chefin der «Mail on Sunday», von den intimen Details. Frosts Anwalt David Sherborne ist überzeugt: Diese Information könne nur durch illegale Methoden beschafft worden sein. Notizen der Journalistin verweisen demnach auf einen Privatdetektiv der Firma Express Locate International, der über 400 Pfund kassiert haben soll.