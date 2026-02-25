Trevi-Brunnen und mehr: Diese Änderungen sollten Rom-Urlauber kennen

Neue Metrostationen

Bereits kurz vor Weihnachten wurden im historischen Zentrum zwei neue U–Bahn–Stationen eröffnet, die Rom–Urlaubern auf der Strecke C nicht nur neue Ein– und Ausstiegsmöglichkeiten bieten. Die Haltestellen Colosseo/Fori Imperiali und Porta Metronia wurden als sogenannte Museumsstationen gestaltet, die zum Preis eines Metrotickets eine ganz neue Museumswelt eröffnen. Denn in den Stationen sind archäologische Funde ausgestellt, die während der 13 Jahre währenden Bauarbeiten entdeckt wurden. In der Station direkt am Kolosseum sind etwa auf vier Ebenen Stücke aus unterschiedlichen Epochen zu sehen – von Brunnenschächten aus dem 5. bis 2. Jahrhundert vor Christus bis hin zu einem antiken Balneum, einer kleinen privaten Therme.