«Tribute von Panem»-Prequel mit Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson

Dass Hutcherson einer Rückkehr nicht abgeneigt ist, machte er kürzlich in einem Interview mit dem US–Branchenmagazin deutlich. «Ich würde liebend gern wieder mit Francis, mit Jen, mit Liam und Woody am Set stehen», schwärmte der Schauspieler. «Da bräuchte es keinerlei Überredungskunst. Ich wäre sofort dabei.» Auf die konkrete Nachfrage nach einer Epilog–Szene reagierte Hutcherson vielsagend ausweichend: «Das wäre ein Traum, der wahr wird. Werden Träume wahr? Manchmal. Manchmal nicht. Manchmal schon.»