Trinity Rodman kritisiert Dennis Rodman: «Er ist kein Vater»

Als sie 2021 im Alter von 18 Jahren von Washington Spirit verpflichtet wurde, war sie die jüngste Spielerin, die jemals in der National Women's Soccer League verpflichtet wurde. Wie «CNN» weiter berichtet, tauchte Dennis damals unangemeldet beim Playoff–Viertelfinalspiel der Spirits gegen die North Carolina Courage auf, nachdem er offenbar seit Monaten nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen hatte. «Als er bei meinem Spiel auftauchte, war ich so wütend», erinnerte sich die Stürmerin nun. «Ich habe auf dem Spielfeld angefangen zu weinen. Ich versuchte also, Fussball zu spielen, und weinte.» Die Spirits gewannen das Spiel mit 1:0 und holten sich den Titel, aber Trinity war wütend auf ihren Vater. «Ich war so wütend. Ich dachte: ‹Du hast mir diesen glücklichen Moment genommen. Du hast wieder mit mir gespielt›», sagte sie. «Ich gehe zu ihm rüber, er packt meinen Kopf und ich fange einfach an, in seine Arme zu heulen, als ob es ein Vater–Tochter–Moment wäre», erzählte sie.