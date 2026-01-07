Tritt Prinzessin Kate die historische USA-Reise mit Prinz William an?

Kates erste Reise nach Krebserkrankung

Für Prinzessin Kate wäre es die erste grosse internationale Reise seit 2022. Im März 2022 feierte sie mit Prinz William auf einer Karibiktour das 70–jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926–2022). Zuletzt reiste sie im Oktober 2023 für zwei Tage nach Marseille, um das Finale der Rugby–Union–Weltmeisterschaft zu begleiten. Im Frühjahr 2024 wurde ihre Krebserkrankung bekannt, öffentliche Auftritte waren rar gesät. Anfang 2025 teilte Kate mit, dass der Krebs in Remission sei. Seitdem hat sie ihre royalen Pflichten Schritt für Schritt wieder aufgenommen.