«Tron: Ares»: Wann und wo spielt das Sequel des Sci-Fi-Klassikers?

Denn schon im Finale von «Legacy» hatte es ein Programm, gespielt von Olivia Wilde (41), erstmals in die echte Welt geschafft. «Ares» baut mit Letos Figur diesen Ausbruch aus der virtuellen Realität nun aus und setzt verstärkt auf das derzeit ohnehin allgegenwärtige Thema Künstliche Intelligenz. War das Hier und Jetzt in den beiden vorangegangenen Teilen maximal der Schauplatz einer Rahmenhandlung, setzt «Ares» weitaus stärker auf die Realität, ja macht sie gar zum weiteren Hauptschauplatz. Eine mutige wie notwendige Entscheidung, um nicht zum dritten Mal die beinahe selbe Story zu erzählen.